Не вщухають суперечки навколо інтимної частини тіла американської поп-зірки Мадонни, яку та сміливо "підкоригувала"
Як передає Politeka.net, 61-річна артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в досить спокусливому образі.
Мадонна примірила мереживну білизну й "сіточку", показавши, на скільки чудово виглядає. Співачка повернулася до дзеркала спиною та зробила селфы. Нарешті, користувачі зможуть розгледіти її "п'яту точку" та винести свій вердикт.
Справа в тому, що вже більше року, як Мадонну підозрюють в пластичній операції - мовляв, раптово стали занадто круглими її "булочки". У січні минулого року з'явилося відео виступу Мадонни в одному з барів Нью-Йорка. Тоді неможливо було не помітити величезні "горбки" ззаду. Одні припустили, що вона скористалася накладками, а інші вирішили, що артистка всунула в пікантну частину свого тіла спеціальні силіконові вставки.
Судячи по свіжим фото, очевидно, що це не накладки, а, отже, залишається другий варіант.
Розкішна Асмус зігнулась і підкорила ідеальним видом: «Яка красуня, ульот»
Зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили, хто втратить гроші: "Оклад буде..."
Курс долара різко зміниться: українців попередили про "останній шанс", коли чекати удару
Рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву: "При оплаті в магазинах..."
Мадонна, до речі, ніяк не коментує чутки. На цей раз вона заговорила про операцію, але знову ж таки не про округлості, а про коліно.
"Нарешті я отримаю відновне лікування мого відсутнього хряща !! Я б стрибала вгору і вниз, якщо б могла після 8 місяців болю. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻! Побажайте мені удачі! 🙏🏼", - підписала фото зірка.
Пост артистки активно коментують:
"Я люблю тебе, дівчинка, але ці імпланти - вже занадто! 😢"
"Я в шоці. Вона виглядає там страшно"
"Я люблю тебе, але ти зіпсувала своє обличчя і тіло! Будь ласка, припини, бо тебе залишилося небагато!"
"У неї до цих пір тіло як у 20-річної. 😍"
"Я волію, щоб ти була такою, як раніше, без операції на дупі. Ось чому ти завжди з травмою. Вони ж важкі!"
Варто відзначити, ще однією любителькою пластики в такому віці є російська співачка Алла Пугачова. Правда, 71-річна зірка "підправляє" тільки обличчя, не чіпаючи інші частини тіла.
Нагадаємо, "Як після Маші в ліжко з Аллою?": у мережі показали дружину-красуню Кіркорова, якою він зраджував з Пугачовою
Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова спустила блузу і показав, чим полонила молодого коханця