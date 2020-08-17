Известная американская певица Мадонна показала кадры с празднования своего дня рождения
Мадонна выложила в сети снимки, сделанные в день ее 62-летия. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальную страницу знаменитости.
В честь праздника легендарная звезда устроила грандиозную вечеринку, на которой присутствовали ее близкие и друзья. Среди прочих гостей можно также заметить 23-летнюю дочку поп-королевы Лурдес Леон.
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Девушка облачилась в короткое синее платье, подчеркнув стройную фигуру и обнажив небритые подмышки. В свою очередь ее именитая мама выбрала более сдержанный наряд и уложила длинные волосы в естественные локоны.
Поклонники певицы принялись поздравлять ее с праздником и написали множество лестных слов в адрес Мадонны и Лурдес в комментариях.
«Не могу поверить, что ее жизнь началась 62 года назад! С днем рождения, М.», «С днем рождения,ты замечательный человек», «Лола такая великолепная!!»— пишут восторженные почитатели.
Однако некоторые снимки вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников звезды, так как с годами Мадонна становится все меньше похожа на себя. В погоне за молодостью артистка чрезмерно увлеклась услугами косметологов и пластических хирургов. В связи с этим ее лицо потеряло свою неповторимость.
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