Мадонна здивувала шанувальників, показавши себе без одягу і на милицях

Легендарна американська співачка здивувала багатьох фанатів новим знімком, опублікованими в її Instagram. Про це повідомляє Politeka.net. 61-річна зірка виставила на загальний огляд фотографію, на якій вона позує в одних трусах.

Співачка сфотографувала себе в дзеркалі власної квартири. При цьому з одягу на ній були тільки чорні труси і модний капелюшок. Зірка прикрила оголені груди руками, прикрашеними численними браслетами.

Можна помітити, що на фотографії Мадонна спирається на милицю. На це сама співачка звернула увагу у підписі до світлини.

«У кожного є милиця…», - підписала вона композицію.

Незважаючи на те, що на фотографії зірка позує з мінімумом косметики на обличчі, в районі її талії і стегон можна помітити сліди фотошопу.

В коментарях шанувальники підтримують співачку і захоплюються її нев'янучою з віком красою.

«Світ знову буде повний злих і заздрісних людей», - пишуть коментатори.

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Мадонна відверто розповіла, що 9 квітня померли її двоюрідний брат, брат охоронця і колега по сцені Орландо Пуерто, який робив ремікси на її відомі композиції.

«Це вплинуло на мій настрій. Сьогодні був поганий день, з мене досить», – заявила Мадонна у відвертому відеозверненні, яке було опубліковано в Instagram.

Нагадаємо, страшне горе звалилося на Мадонну, близькі люди померли один за іншим: "Я повністю розбита...".

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