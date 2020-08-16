Популярна українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на камеру в одній мереживній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram.
"Ночами я їм. А ви?"- коротко йдеться в підписі.
На опублікованій фотографії Лобода позує за столом з виделкою біля рота. Красуня вирішила ефектно розкрити наряд і показати розкішне тіло у всій красі.
Уточнимо, що шанувальники співачки активно лайкали фотографію, проте коментувати його не наважилися.
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До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода показала втомлену себе після насиченого тренування.
Цього разу засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі. Артистка показала результати тренувань перед дзеркалом. При цьому здивувала дивно підтягнутими ніжками, на яких шорти виглядають навіть дещо великими.
З розпущеним світлим волоссям Світлана виглядала по-домашньому. Як відомо, артистка тренується практично кожен день і навіть у відпустці не забуває про розминку, розтяжку і множинні вправи на стегна і сідниці.
Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.
А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри