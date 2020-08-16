Популярна українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на камеру в одній мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram.

"Ночами я їм. А ви?"- коротко йдеться в підписі.

На опублікованій фотографії Лобода позує за столом з виделкою біля рота. Красуня вирішила ефектно розкрити наряд і показати розкішне тіло у всій красі.

Уточнимо, що шанувальники співачки активно лайкали фотографію, проте коментувати його не наважилися.

До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода показала втомлену себе після насиченого тренування.

Цього разу засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі. Артистка показала результати тренувань перед дзеркалом. При цьому здивувала дивно підтягнутими ніжками, на яких шорти виглядають навіть дещо великими.

З розпущеним світлим волоссям Світлана виглядала по-домашньому. Як відомо, артистка тренується практично кожен день і навіть у відпустці не забуває про розминку, розтяжку і множинні вправи на стегна і сідниці.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

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