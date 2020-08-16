Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, похвалилася жаркими формами в кольоровому бікіні

На спеціальній фан-сторінці в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому Демі посвітила досить значних розмірів формами, одягненими в тонкий купальник. Пікантності образу додало те, що на грудях самої Демі красувалися сердечка, а між ніг дівчина розмістила велику чашу з солодкими ягодами.

Підігнувши ноги під себе, Демі вип'ятила форми вперед і схилила голову, дивлячись на чашу. Тим самим дівчина надала своєму літньому образу ще більшої спокусливості, що відразу ж помітили фанати:

«Ти знаєш мене, спрагу ще одного дня», «Так гаряче», «Солодка дівчинка🌷😘🌹🌹🌹😘😊😊», «сексуально Виглядаєш,» «Вау, як багато ягідок 😍😍🔥🔥👑💘💯», «Красиво ⚘⚘⚘⚘», «Виглядає дуже красиво ⚘⚘⚘⚘⚘», «Люблю ці форми, просто розкішні», «Tu me manques chére amie 💘🌷🌷😘💋💋👍», «Приємно уууууу», «Супер гаряче, ніби сама з ягідок🔥🔥😍😍», «Привіт, мила😍😍 улюблена», - пишуть фанати.

Дівчину, як відомо, не можна назвати класичною топ-моделлю, адже її параметри зовсім далекі від загальноприйнятих 90-60-90, та й зростання дівчини набагато нижче модельного. Тим не менш, Роуз володіє тонкою талією, пишними грудьми і стегнами. Завдяки унікальній зовнішності, Демі стала популярна в Instagram і отримала багатомільйонну аудиторію.

Зараз дівчині всього 25 років, вона народилася в британському місті Бірмінгемі в сім'ї Баррі і Крістін Маубі. З дитинства Роуз мріяла пов'язати життя з модельним бізнесом, але для подіуму її зріст і вага не підходили. Якийсь час дівчина намагалася схуднути, заробивши розлад шлунка.

Після того, як вона вилікувалася і зрозуміла, що треба любити себе такою, якою вона є, слава сама знайшла дівчину. Працюючи альтернативною моделлю, Демі кожен день показує різні образи в білизні і купальниках. Образ в золотому бікіні відразу убив мережу.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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