Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, похвасталась жаркими формами в цветном бикини

На специальной фан-странице в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором Деми посветила довольно внушительных размеров формами, облаченными в тонкий купальник. Пикантности образу придало то, что на груди самой деми красовались сердцечки, а между ног девушка разместила большую чашу со сладкими ягодами.

Подогнув ноги под себя, Деми выпятила формы вперед и склонила голову, смотря на чашу. Тем самым девушка придала своему летнему образу еще большей соблазнительности, что сразу же заметили фанаты:

«Ты знаешь меня, жажду еще одного дня», «Так горячо», «Сладкая девочка🌷😘🌹🌹🌹😘😊😊», «Выглядишь сексуально,» «Вау, как много ягодок 😍😍🔥🔥👑💘💯», «Красиво ⚘⚘⚘⚘», «Выглядит очень красиво ⚘⚘⚘⚘⚘», «Люблю эти формы, просто роскошные», «Tu me manques chére amie 💘🌷🌷😘💋💋👍», «Приятно уууууу», «Супер горячо, как будто сама из ягодок🔥🔥😍😍», «Привет, милая😍😍 любимая», - пишут фанаты.

Девушку, как известно, нельзя назвать классической топ-моделью, ведь ее параметры совсем далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки намного ниже модельного. Тем не менее, Роуз обладает тонкой талией, пышной грудью и бедрами. Благодаря уникальной внешности, Деми стала популярна в Инстаграм и получила многомиллионную аудиторию.

Сейчас девушке всего 25 лет, она родилась в британском городе Бирмингеме в семье Барри и Кристин Мауби. С детства Роуз мечтала связать жизнь с модельным бизнесом, но для подиума ее рост и вес не подходили. Какое-то время девушка пыталась похудеть, заработав расстройство желудка.

После того, как она вылечилась и поняла, что надо любить себя такой, какой она есть, слава сама нашла девушку. Работая альтернативной моделью, Деми каждый день показывает разные образы в белье и купальниках. Образ в золотом бикини сразу сразил сеть.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами