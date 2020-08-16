Стало відомо, які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати до виплат

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України в Facebook.

Згідно з опублікованими даними, сума додаткових виплат становитиме 40 відсотків від мінімальної зарплати.

"Рішенням Уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40% = 685 грн)", - йдеться в повідомленні.

Дана допомога буде виплачуватися вже з 1-го січня.

Раніше ми повідомляли, що наступного року влада обіцяє доплату пенсіонерам у розмірі 500 грн всім, хто досяг 75-річного віку.

Крім того, на розмір пенсій вплине повуляція мінімальної зарплата.

Після підвищення мінімалки з 1 січня 2021-го – 6000 грн і з 1 липня 2021-го – 6500 грн, піднімуться і пенсії, але тільки для тих, хто виконав вимоги за стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років.

Нагадаємо, в Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати. За словами представника парламенту у Верховній Раді Василя Мокана, мова йде про декілька етапів підвищення.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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