Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, здивувала появою на пляжі

Анастасія вміє підкорювати новими образами, які представляє фактично кожен день. Зірка з'являється в найрізноманітнішій білизні і сукнях, адже є рекламним представником відразу декількох брендів одягу. При цьому молода красуня не соромиться показати зайве.

Квітко навпаки пишається своєю фігурою, адже завдяки їй вона і отримала популярність в Instagram. Цього разу дівчина з дивно пишними формами показала, як веселилася на пляжі в чорному купальнику з тісної блискучої тканини в поєднанні з тканиною "Дайвінг".

Шанувальники, очікувано, байдужими не залишилися:

"Потсрясающе💋» «" ти такий апетитний малюк«,» я хочу, щоб в цій позі ти підкорювала нас і далі«,» хотілося б більше таких кадрів, вау«, " будь ласка ... уперед ... розкрій ноги ... 😃 😃 😃 😃 ", » Наступне диво всесвіту",» ось і кінець заходу, Краса приголомшлива",» яка чудова красуня і відмінний спокусник, чудова спокуса, я люблю тебе мило ❤💋💋💋💋🔥🦋🦋💕💕👑👑», «яка чуттєва, чудова і красива жінка-це її чуттєвість, я люблю тебе, прекрасна Лінда".

Раніше струнка модель вирішила показати в провокаційній позі пишні форми, обтягнуті крихітним бікіні. Будучи представником модної білизни відразу у декількох брендів, дівчина вирішила підкорювати образами саме в цьому стилі.

На сторінці Квітко в Instagram можна знайти найрізноманітніші спекотні фото - в білизні, купальниках і без будь-якої прикраси. Дівчина пишається своїми пишними формами, тому часто показує їх з мінімальною кількістю одягу. І цей раз не став винятком. Позуючи в одному смугастому бікіні, Настя пікантно прогнулася, повернувшись до об'єктиву боком і показавши тим самим свої сідниці у всій красі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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