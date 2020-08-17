Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, удивила появлением на пляже

Анастасия умет покорять новыми образами, которые представляет фактически каждый день. Звезда появляется в самом разном белье и платьях, ведь является рекламным представителем сразу нескольких брендов одежды. При этом молодая красотка не стесняется показать лишнее.

Квитко наоборот гордится своей фигурой, ведь благодаря ей она и получила популярность в Инстаграм. В этот раз девушка с удивительно пышными формами показала, как веселилась на пляже в черном купальнике из тесной блестящей ткани в сочетании с тканью "дайвинг".

Поклонники, ожидаемо, равнодушными не остались:

«Потсрясающе💋», «ты такой аппетитный малыш, а вот и они...», «Я хочу, чтобы в этой позе ты покоряла нас и дальше», «Хотелось бы больше таких кадров, вау», «пожалуйста ... вперед ... раскрой ноги ... 😃😃😃😃», «Следующее чудо Вселенной», «Вот и конец мероприятия, красота потрясающая», «Какая восхитительная красотка и отличный соблазнитель, чудесный соблазн, я люблю тебя мило ❤💋💋💋💋🔥🦋🦋💕💕👑👑», «Какая чувственная, восхитительная и красивая женщина - это ее чувственность, я люблю тебя, прекрасная Линда».

Ранее стройная модель решила показать в провокационной позе пышные формы, обтянутые крошечным бикини. Являясь представителем модного белья сразу у нескольких брендов, девушка решила покорять образами именно в этом стиле.

На странице Квитко в Инстаграм можно найти самые разные жаркие фото – в белье, купальниках и без какого-либо украшения. Девушка гордится своими пышными формами, поэтому зачастую показывает их с минимальным количеством одежды. И этот раз не стал исключением. Позируя в одном полосатом бикини, Настя пикантно прогнулась, повернувшись к объективу боком и показав тем самым свои ягодицы во всей красе.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов