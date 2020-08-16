Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато вразила відео, на якому продемонструвала свою фігуру у всій красі

Як передає Politeka.net, короткий ролик з моделлю з'явився на її сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в міні-бікіні тілесного кольору. Її пишні форми ледь вдалося приховати тонкою тканиною купальника. Красуня повернулася спиною до камери і почала активно стрибати і трусити своєю «п'ятою точкою». Варто відзначити, що виглядали ці рухи вражаюче.

"Хочеш подивитися, як я роблю тверк?",- підписала фото красуня, заінтригувавши фанатів.

За день її ролик подивилися понад 16 тисяч разів. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Сумую за тобою, божевільна латина", "я чув оплески", "Абсолютно приголомшливо", "ти така мила, дорога Ніколь, сподіваюся, ти весело проводиш час, залишайся в безпеці", "Ти виглядаєш такою красивою, дорога, будь в безпеці і залишайся щасливою, я так тебе люблю!", "Дуже красива гаряча малишка, дорога», «ти така чудова богиня», "абсолютна досконалість", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато поділилася яскравим знімком з відпочинку. Красуня була в красивому купальному костюмі, вона сфотографувала себе зверху, що додало особливого шарму фото.

Як відомо, Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Дівчина активно займається спортом, що допомагає їй укладати контракти з різними спортивними компаніями.

Нагадаємо, що Ніколь Амато звела з розуму спокусливою позою в крихітному бікіні: "хочеш покататися?".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато розпалила виглядом, кадри пристрасті: "хочеш пограти зі мною?".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в прозорому боді лягла і показала, як вміє: "Заборонений плід".