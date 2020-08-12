Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато зігнулася в цікавій позі на стільці

Модель активно веде сторінку в Instagram, на якій публікує свої спекотні фото в різних ракурсах, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх кадрів знаменитість постала в спокусливій позі.

Красуня вбралася в напівпрозоре боді чорного кольору з глибоким декольте. Тканина обтягнула всі достоїнства фігури моделі. Крім того, можна було помітити найінтимніші місця.

Велике декольте було обрамлено стразами, що привертало увагу. Ніколь вигнулася на стільці, демонструючи частину пишних грудей. Модель провела пальчиком між принадами, притримуючи їх на місці.

Амато позувала на стільці біля піаніно. Вона лягла на нього, спокусливо вигнувшись. При цьому красуня широко розставила стрункі ноги.

Її голова звисала, тому волосся розкидалося по підлозі. Модель відкрила губи і піднесла до них яблуко. Очі Ніколь були закриті, ніби від насолоди.

"Заборонений плід 🍎", - підписала знімок зірка.

За 11 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили досконалі форми красуні. Деякі відзначили красу довгих ніжок, а інші написали компліменти її вмінню бути сексуальною.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в синьому бікіні, яке ледь приховувало груди.

Крихітні шматочки тканини змогли приховати лише найінтимніші місця, при цьому тонкі бретельки небезпечно напружилися на тілі і натягнулися.

Плавки-бікіні також були маленькими і трималися на грайливих зав'язках з боків.

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