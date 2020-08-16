Знаменитая фитнес-модель Николь Амато впечатлила видео, на котором продемонстрировала свою фигуру во всей красе

Как передает Politeka.net, короткий ролик с моделью появился на ее странице в Инстаграм. Девушка была одета в мини-бикини телесного цвета. Ее пышные формы едва удалось скрыть тонкой тканью купальника. Красотка повернулась спиной к камере и начала активно прыгать и трусить своей «пятой точкой». Стоит отметить, что выглядели эти движения впечатляюще.

«Хочешь посмотреть, как я делаю тверк?», - подписала фото красотка, заинтриговав фанатов.

За день ее ролик посмотрели более 16 тысяч раз. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Скучаю по тебе, сумасшедшая латина», «Я слышал аплодисменты», «Абсолютно потрясающе», «Ты такая милая, дорогая Николь, надеюсь, ты весело проводишь время, оставайся в безопасности», «Ты выглядишь такой красивой, дорогая, будь в безопасности и оставайся счастливой, я так тебя люблю!», «Очень красивая горячая малышка, дорогая», «Ты такая великолепная богиня», «Абсолютное совершенство», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Николь Амато поделилась ярким снимком с отдыха. Красотка была в красивом купальном костюме, она сфотографировала себя сверху, что придало особого шарму фото.

Как известно, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Девушка активно занимается спортом, что помогает ей заключать контракты с различными спортивными компаниями.

Напомним, что Николь Амато свела с ума соблазнительной позой в крохотном бикини: "Хочешь покататься?".

Как сообщала Politeka, Николь Амато разгорячила видом, кадры страсти: "Хочешь поиграть со мной?".

Также Politeka писала, что Николь Амато в прозрачном боди легла и показала, как умеет: "Запретный плод".