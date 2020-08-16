Знаменитая фитнес-модель Николь Амато впечатлила видео, на котором продемонстрировала свою фигуру во всей красе
Как передает Politeka.net, короткий ролик с моделью появился на ее странице в Инстаграм. Девушка была одета в мини-бикини телесного цвета. Ее пышные формы едва удалось скрыть тонкой тканью купальника. Красотка повернулась спиной к камере и начала активно прыгать и трусить своей «пятой точкой». Стоит отметить, что выглядели эти движения впечатляюще.
«Хочешь посмотреть, как я делаю тверк?», - подписала фото красотка, заинтриговав фанатов.
За день ее ролик посмотрели более 16 тысяч раз. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Скучаю по тебе, сумасшедшая латина», «Я слышал аплодисменты», «Абсолютно потрясающе», «Ты такая милая, дорогая Николь, надеюсь, ты весело проводишь время, оставайся в безопасности», «Ты выглядишь такой красивой, дорогая, будь в безопасности и оставайся счастливой, я так тебя люблю!», «Очень красивая горячая малышка, дорогая», «Ты такая великолепная богиня», «Абсолютное совершенство», - пишут поклонники.
В сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»
ЗНО-2020: названы лучшие вузы Украины для поступления, «среди лидеров три города…»
Бузова, Лазарев, Семенович и другие звезды потрясли откровенным фото в бане: как у Волочковой
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини: «Ангел»
Ранее мы писали, что Николь Амато поделилась ярким снимком с отдыха. Красотка была в красивом купальном костюме, она сфотографировала себя сверху, что придало особого шарму фото.
Как известно, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Девушка активно занимается спортом, что помогает ей заключать контракты с различными спортивными компаниями.
Напомним, что Николь Амато свела с ума соблазнительной позой в крохотном бикини: "Хочешь покататься?".
Как сообщала Politeka, Николь Амато разгорячила видом, кадры страсти: "Хочешь поиграть со мной?".
Также Politeka писала, что Николь Амато в прозрачном боди легла и показала, как умеет: "Запретный плод".