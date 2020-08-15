Українська співачка Ірина Білик похвалилася подарунком від заможного шанувальника

Знаменитість поділилася фото зі свого виступу в мікроблозі в "Instagram", передає Politeka.net.

"Мені дарували різні букети🤔 але 🌹 1.80 м?! 🧐😳😱

Приємно Дуже", - зазначила співачка в описі.

На одному з фото Ірина Білик виступає на сцені у вельми незвичайному вбранні: високих червоних чоботях, напівпрозорої накидці, крислатому капелюсі і дуже короткому червоному платті, яке відкрило пікантий вид на стегна і декольте, завдяки вдалому ракурсу можна навіть помітити бюстгальтер виконавиці. В руках вона тримає довгий букет червоних троянд, який добре гармонує з її образом.

На іншому фото Ірина Білик стоїть на сцені з тим же величезним букетом, але вже встигла переодягнутися. Співачка вбралася в коротку чорну сукню, кислотно-зелений піджак і чорні чобіт на високій платформі.

Користувачі соціальної мережі захоплено висловилися про зовнішність Ірини і засипали її компліментами в коментарях:

"Ви заслужили таку увагу і ставлення до себе"; "шикарний вид !🙏 🙏 😍"; "Дуже незвично😍"; "В букеті... Дуже красива🌹 🌹 🌹 👍"; "Боже красиві які, ви Іра заслуговуєте таких квітів своєю мудрістю, талантом, працьовитістю і повагою до людей💓 🌺"; "ось це букетик".

Нагадавши, Ірина Білик показала фото старшого сина.

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