Даша Квіткова і Микита Добринін розповіли про майбутню весільну подорож
Даша Квіткова стала однією з небагатьох переможниць популярного телешоу «Холостяк», яка дійсно пов'язала свою долю з героєм проекту. Так новоспечена дружина телеведучого Микити Добриніна розповіла в Instagram про майбутній медовий місяць.
Як виявилося, після весілля молодята планували полетіти на відпочинок в Нью-Йорк. Однак пандемія китайського вірусу внесла свої корективи в плани Квіткової і Добриніна.
Незважаючи на це, пара вирішила не впадати у відчай і вибрати альтернативний варіант весільної подорожі. Вибір знаменитого подружжя припав на Туреччину, яка зараз активно приймає туристів.
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"Ми не віримо, що це сталося, але ми летимо у весільну подорож. Ми летимо до Туреччини", - розповіла Дар'я своїм підписникам.
У свою чергу, Микита Добринін також зробив відповідну публікацію в соціальній мережі і повідав про те, що чекає його молоду дружину.
"Дашу чекає spa. Багато spa», - написав телеведучий під фотографією.
Варто відзначити, що Добринін і Квіткова розписалися ще навесні 2020 року. Однак відсвяткувати весілля молодятам не вдавалася через карантинні обмеження. Пара кілька разів переносила церемонію, і тільки недавно їм вдалося реалізувати задумане.
Зазначимо, що пропозицію руки і серця Микита Добринін зробив в січні під час відпочинку на острові Балі. Чоловік запропонував Даші вийти за нього заміж у казковій тропічній локації і навіть зафіксував першу реакцію коханої на фото.
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