Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали о предстоящем свадебном путешествии
Даша Квиткова стала одной из немногих победительниц популярного телешоу «Холостяк», которая действительно связала свою судьбу с героем проекта. Так новоиспеченная супруга телеведущего Никиты Добрынина рассказала в Instagram о предстоящем медовом месяце.
Как оказалось, после свадьбы молодожены планировали улететь на отдых в Нью-Йорк. Однако пандемия китайского вируса внесла свои коррективы в планы Квитковой и Добрынина.
Несмотря на это, пара решила не отчаиваться и выбрать альтернативный вариант свадебного путешествия. Выбор знаменитых супругов пал на Турцию, которая сейчас активно принимает туристов.
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«Мы не верим, что это произошло, но мы летим в свадебное путешествие. Мы летим в Турцию», - рассказала Дарья своим подписчикам.
В свою очередь, Никита Добрынин также сделал соответствующую публикацию в социальной сети и поведал о том, что ожидает его молодую жену.
«Дашу ожидает spa. Много spa», –написал телеведущий под фотографией.
Стоит отметить, что Добрынин и Квиткова расписались еще весной 2020 года. Однако отпраздновать свадьбу молодоженам не удавалась из-за карантинных ограничений. Пара несколько раз переносила торжество, и только недавно им удалось реализовать задуманное.
Отметим, что предложение руки и сердца Никита Добрынин сделал в январе во время отдыха на острове Бали. Мужчина предложил Даше выйти за него замуж в сказочной тропической локации и даже запечатлел первую реакцию возлюбленной на фото.
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