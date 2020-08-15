З початку року в Україні сильно зросли тарифи на зв'язок

Про це стало відомо з даних, опублікованих Державною службою статистики.

Так, у період січень-липень 2020 року тарифи на телефонні та телефаксові послуги серйозно зросли. Ціни зросли на 13,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Відзначається, що в річному вираженні ціни зросли на 13,1%, а за останній місяць (з червня по липень) на 0,6%. При цьому інфляція в Україні в річному вираженні склала 2,4%.

Тим часом, українців попереджають про можливі проблеми з поставками палива через великі заборгованості. Українці масово не платять за комунальні послуги. Це призвело до формування заборгованості, яка вже перевищує 2 млрд гривень. Українців попереджають, що, якщо ситуація не зміниться, вже в серпні можуть початися проблеми з поставками газу.

Крім проблем з поставками деяким групам споживачів також світить підвищення тарифів на газ вже з 1 серпня. Про таке підвищення заявляла в. о. голови Міненергетики Ольга Буславець.

Також українців попередили про можливе подорожчання електроенергії. Відомо, що частину тарифів переглянуть вже з 1 серпня. Наприклад, для малих непобутових споживачів вартість електроенергії зросте на 6%.

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