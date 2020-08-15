На метеозалежних українців чекає серйозне випробування у другій половині серпня

Найближчим часом відбудеться кілька геомагнітних сплесків, а в кінці серпня, під час тривалих вихідних, очікується сильна магнітна буря, передає Changeua.

За прогнозами фахівців, з 20 по 23 серпня в Україні різко зміниться погода, разом з якою зазнає змін і геомагнітна обстановка. Все разом це сильно вплине на самопочуття людей. Особливо важко буде тим, хто метеочутливий.

При невеликих магнітних бурях вони можуть відчувати загальне нездужання, підвищену стомлюваність або роздратування, а під час штормів до всього цього додадуться головні болі, значне погіршення самопочуття, напади агресії. Можливі такі серйозні симптоми як тахікардія, напади мігрені, сонливість або безсоння.

Щоб пережити магнітні бурі з мінімальними стражданнями, необхідно заздалегідь запастися ліками, завжди мати при собі воду і головні убори, уникати стресів, дотримуватися правильного раціону харчування і підтримувати водний баланс організму.

У такі дні варто максимально обмежити час перебування на відкритому сонці, не вирушати в тривалі поїздки і, по можливості, звести до мінімуму споживання алкоголю.

Ще одна магнітна буря очікується 29 серпня. Незважаючи на те, що вона буде відносно слабкою, проте здатна вплинути на самопочуття людини. Цей день краще провести за містом, поплавати у водоймі і максимально якісно відпочити.

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