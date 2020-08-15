Метеозависимых украинцев ждет серьезное испытание во второй половине августа

В ближайшее время произойдет несколько геомагнитных всплесков, а в конце августа, во время длительных выходных, ожидается сильнейшая магнитная буря, передает Changeua.

По прогнозам специалистов, с 20 по 23 августа в Украине резко изменится погода, вместе с которой претерпит изменения и геомагнитная обстановка. Все вместе это сильно повлияет на самочувствие людей. Особенно тяжело будет тем, кто метеочувствителен.

При небольших магнитных бурях они могут испытывать общее недомогание, повышенную утомляемость или раздражение, а во время штормов ко всему этому добавятся головные боли, значительное ухудшение самочувствия, приступы агрессии. Возможны такие серьезные симптомы как тахикардия, приступы мигрени, сонливость или бессонница.

Чтобы пережить магнитные бури с минимальными страданиями, необходимо заранее запастись лекарствами, всегда иметь при себе воду и головные уборы, избегать стрессов, соблюдать правильный рацион питания и поддерживать водный баланс организма.

В такие дни стоит максимально ограничить время пребывания на открытом солнце, не отправляться в длительные поездки и, по возможности, свести к минимуму потребление алкоголя.

Еще одна магнитная буря ожидается 29 августа. Несмотря на то, что она будет относительно слабой, однако способна повлиять на самочувствие человека. Этот день лучше провести за городом, поплавать в водоеме и максимально качественно отдохнуть.

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