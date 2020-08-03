Последний месяц лета накроется магнитными бурями, особенно в праздничные дни

Об этом пишет Politeka.net.

Согласно предсказаниям специалистов, уже в ближайшее время о себе даст вспомнить геомагнитный всплеск. Многочисленные бури будут сопрождаться серией импульсов.

Жители страны смогут ощутить на себе мощную магнитную буру, которая активизируется на летний Спас и День Независимости.

Ожидается, что магнитные колебания могут пронестись по Земле 3, 4, 24 и 25 августа.

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь не нагружать себя физической нагрузкой, а больше предпочитать отдых. При этом, стоит исключить стрессовые ситуации, следовать заранее намеченному рациону питания и поддерживать оптимальный баланс употребления жидкостей.

Стоит также по возможности минимизировать нахождение на улице, избегать длительных поездок.

Ранее мы писали о том, что магнитная буря средней интенсивности может наступить 10 августа. В этот день желательно проветривать помещения, пить больше воды и уменьшить количество продуктов, содержащих сахар.

Череда метеударов, как прогнозируют ученые, закончится уже 29 августа. Эта магнитная буря принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном.

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