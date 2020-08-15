Старший брат принца Гаррі, принца Вільяма, одразу "розкусив" майбутню герцогиню Меган Маркл

Як стверджують автори книги, яка недавно вийшла "Знаходячи свободу", заснованої на сотні інтерв'ю з друзями Гаррі і Меган Маркл, перша ж зустріч принца Вільяма з майбутньою дружиною його брата задала тон їх відносинам.

Подружка Маркл заявила, що Меган шалено хвилювалася перед знайомством з Вільямом. Вона боялася, що принц прийме її за чергову мисливицю за грошима і титулами і обійдеться з нею жорстко. Однак все пройшло не зовсім так, як очікувала Маркл. Вільям не став чинити тиск на Меган, але при цьому не став приховувати свого глузливого ставлення до неї.

Вільям приймав брата і його подругу один. Як тільки Маркл з'явилася в Кенсінгтонському палаці, Вільям подивився на неї з неприхованими цікавістю і іронією і заявив:

"Дуже радий знайомству. Я з нетерпінням чекав можливості побачити, нарешті, дівчину, що стала причиною появи дурної посмішки, яка тепер не сходить з обличчя Гаррі!».

Коли Гаррі заговорив з Вільямом про своє бажання зробити Меган пропозицію, старший принц застеріг молодшого. Він як би жартома назвав Маркл "шоу-герл" і натякнув, що має сенс спершу придивитися до неї уважніше.

"Тобі варто більше дізнатися про неї, перш ніж будувати плани», — сказав тоді Вільям. Однак його порада не була почута. Гаррі був обурений ставленням Вільяма до його коханої та приниженням, яке той наніс Меган. Гірше того, ця сцена стала початком сварки братів.

Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці.

А ще Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс усього життя, скандальна правда.

Також Politeka повідомляла, що розкрито таємницю втечі Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу.