Надалі підвищення пенсій в Україні відбуватиметься поступово в 2020 та 2021 роках

Про це в студії "Ранку на громадському" розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України.

Він також додав, що з початку 2020 року сума середньої пенсії в Україні зросла на 400 гривень, нове підвищення чекає пенсіонерів.



“Цього року ми вже основні підвищення пенсій провели, на 400 гривень збільшено середній розмір, це 15% підвищення. Якщо ми оцінюємо, велике підвищення чи ні, то варто оцінювати це за двома показниками. Перший-це мінімальний цільовий рівень інфляції, тобто ми вище рівня інфляції, і другий показник – це зростання середньої заробітної плати", – розповів Шамбір.

За словами Шамбіра, для того щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.

“Чи потрібно підвищувати пенсії? Потрібно. Але в Україні найнижчий рівень середньої заробітної плати, найнижчий рівень в Європі. Зрозуміло, що із заробітної плати йдуть відрахування до Пенсійного фонду, з них сплачується пенсія. Тобто, якщо ми будемо говорити про підвищення пенсії, нам треба починати з підвищення заробітної плати, наповнення Пенсійного фонду, і потім тоді говорити про підвищення пенсій" , – зазначив Шамбір.

Також радник міністра пояснив, чому не можна з завтрашнього дня підвищити пенсії вдвічі.

"Цього не можна робити з завтрашнього дня, вдвічі більше, тому що завтра ви вийдете на ринок, і ще до завтрашнього дня навіть, і вже ціни будуть вище. Має бути поступове зростання для того, щоб не зривалися ціни. Для того щоб поступово перекривати те зростання цін, тоді воно буде природним і не впливатиме, в принципі, на стан пенсіонерів" , – розповів він.

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