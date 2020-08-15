В дальнейшем повышение пенсий в Украине будет происходить постепенно в 2021 и 2020 годах

Об этом в студии “Ранку на громадському” рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.

Он также добавил, что с начала 2020 года сумма средней пенсии в Украине выросла на 400 гривен, новое повышение коснется пенсионеров.



“В этом году мы уже основные повышения пенсий провели, на 400 гривен увеличен средний размер, это 15% повышение. Если мы оцениваем, большое повышение или нет, то стоит оценивать это по двум показателям. Первый – это минимальный целевой уровень инфляции, то есть мы выше уровня инфляции, и второй показатель – это рост средней заработной платы”, – рассказал Шамбир.

По словам Шамбира, для того чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.

“Нужно ли повышать пенсии? Нужно. Но в Украине самый низкий уровень средней заработной платы, самый низкий уровень в Европе. Понятно, что из заработной платы идут отчисления в Пенсионный фонд, с них уплачивается пенсия. То есть, если мы будем говорить о повышении пенсии, нам надо начинать с повышения заработной платы, наполнения Пенсионного фонда, и потом тогда говорить о повышении пенсий” , – отметил Шамбир.

Также советник министра пояснил, почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии вдвое.

“Этого нельзя делать с завтрашнего дня, вдвое больше, потому что завтра вы выйдете на рынок, и еще до завтрашнего дня даже, и уже цены будут выше. Должен быть постепенный рост для того, чтобы не срывались цены. Для того чтобы постепенно перекрывать тот рост цен, тогда он будет естественным и не будет влиять, в принципе, на состояние пенсионеров” , – рассказал он.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.