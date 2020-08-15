Після пенсійної реформи багато пенсіонерів в Україні можуть залишитись без пенсій у зв'язку з нестачею стажу

Зокрема, за останні десять років зросли вимоги до мінімального стажу, були скасовані пенсії за вислугу років педагогам і медпрацівникам, держслужбовців і науковців перевели на звичайні пенсії і т. д.

Пізніше урядом прийнято рішення про надання тимчасової соціальної допомоги пенсіонерам, якщо не вистачає стажу, передають Українські Новини.

Сума державної допомоги особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійні виплати, становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% ПМ для непрацездатних громадян.

Крім того, варто відзначити, що багато пенсіонерів отримають соціальну допомогу довічно. Право на соціальну допомогу мають українці, які одночасно відповідають таким умовам:

1. Досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства. До досягнення зазначеного віку до даних осіб відносяться жінки 1960 року народження і старше.



2. Які не отримують пенсію.

3. Є малозабезпеченими.

До малозабезпечених осіб, які мають право на соціальну допомогу, належать особи, чий середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Задля призначення соціальної допомоги необхідно звернутися до територіального управління соціального захисту населення та надати наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку (за її наявності);

заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики;

декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

копію довідки про реєстрацію місця проживання.

інформація про склад сім'ї відображається в декларації про доходи та матеріальне становище особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

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