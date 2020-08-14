Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила кадрами з відпочинку на морі зі своїми дітьми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Є тонка нитка між мамою і дітьми - вона не рветься від відстаней і часу...і де б я не була, що б я не робила - я завжди повертаюся до них. Мої доньки - моє найкраще творіння", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Лобода позує поруч зі своїми дітьми, приховуючи при цьому обличчя Тільди. Настільки ніжні кадри стали причиною бурхливих кадрів з боку її полконников.

«Мені потрібна твоя 💦, що б охолодити мій 🔥», «дитячі ніжки», «Світлана, у Вас прекрасні доньки! Щастя Вам!», «Просто ідеальна ❤️», «Тільду не впізнати, така доросла», «дуже миле фото. 💖 🤗»,- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода показала ідеальну фігуру на відпочинку в чорно-білому міні-бікіні

На новому сонячному фото засмагла Світлана блиснула яскравим виглядом в модному купальнику. Без макяжу, укладок і яскравих прикрас зірка виглядала не менш привабливо, ніж в будь-якому концертному образі.

Артистка захопила підтягнутими формами, які неможливо приховати навіть під одягом. Відзначимо, мама двох діток багато часу приділяє заняттям спортом, активно займається ним в жаркій відпустці і відвідує спортзал незважаючи ні на що.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну діву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри.