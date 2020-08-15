Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, здивувала фігурою в незвичайному червоному купальнику

Практично кожен день дівчина публікує нові фото з відпочинку, рекламуючи одяг модних брендів, а також незвичайні купальники, бікіні і Піжами. Найчастіше на сторінці моделі можна побачити пікантні фото з пляжу або біля басейну, адже дівчина не соромиться свого тіла і готова всіляко підкреслювати свої достоїнства.

Цього разу модель показала, як проводить час біля басейну в ледь помітному бікіні не за розміром - підібравши спеціально бікіні розміру поменше, дівчина ледь приховала інтимні частини тіла. Зухвалості образу Демі також надає те, що лямки бікіні в цей раз зовсім прозорі - тонкі силіконові ниточки ледь тримаються на ній.

"Чому так мало тканини😂» «" Прекрасна Деміроуз ... які фото уффф такі як сонечко ... жарко" « " чудово! У світі немає нікого краще Демі 🌹 Роуз, вона королева ангелів, моя найкраща улюблена прекрасна принцеса Демі , Я люблю тебе, Демі", " просто сексуально, кінець дискусії!", "Фантастичне тіло, дитинко, супер за * ниця 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «ого боже мій! Дуже хороший мед", " це вже повна нагота, вона не залишає нічого для уяви, жалість до сліпих, але замість цього для нас чоловіки з чоловічим дієсловом - це подарунок», «Ви - шматок пирога», - пишуть користувачі.

Також засмагла модель вирішила поділитися спекотним селфі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу дівчина показала, як приміряла темно-коричневий купальник з тонкими зав'язками і акуратними вставками з переплетених на грудях ниток.

Довгі локони Демі воліла заховати завдяки спеціальній укладанні і акуратному прикрасі з камінням і намистом на її лобі, а обличчя без макіяжу не стала підкреслювати додатковими уходовыми засобами. Як і завжди, головною родзинкою образу Демі стали її пишні форми.

"Дзеркало, дзеркало на стіні...",- загадково підписала новий кадр Демі.

Ось як реагують шанувальники:

"Так добре 🔥🔥🔥», «😍😍😍❤️красива ❤️❤️❤️ ти така красива💞 💞 💞 💞", » que hermoso frente», «хто любить тебе, крім хлопця з Камари?», «Te vez muy espectacular. Quiero comerte a besos mi vida", "Я не скажу тут, наскільки сильно цей збудливий образ вас впливає на мій дух, тільки якщо ви запитаєте",» ❤ ️ 🔥 😍 дуже добре виглядає".

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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