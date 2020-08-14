Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантин из-за новых антирекордов с заболеваемостью

Ужесточат меры в Киеве. Столица попала в "желтую зону" эпидемической опасности. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Предусмотрены следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

Эти ограничения начнут начнут действовать с 17 августа.

В пятницу, 14 августа министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в Украине два новых антирекорда.

Так, за сутки в стране заболели 1732 человека. Из них 110 детей, а также 78 медицинских работников.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с китайским вирусом - 330 человек.

При этом Киев, а также Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% загруженности больниц, предусмотренных для больных китайским вирусом.

Всего в Киеве зафиксировано 10 160 случаев заражения, из них за последние сутки – 158.

Напомним, что 12 августа Кабмин изменил критерии определения карантинных зон.

Так, если раньше уровень угрозы определяли по четырем показателям (количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев), то сейчас уровень будет определяться по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирования и третий показатель, который ввели вместо двух - это уровень новых больных в административно-территориальной единице на 100 тысяч населения - то есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения.

Напомним, в школах с 1 сентября вводят новые правила, Шмыгаль озвучил детали: "дети будут учиться..."

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что карантин в Украине пересмотрели, кого ждут ослабления: новый список Минздрава.