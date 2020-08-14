Громадський діяч Андрій Пальчевський передбачив результати місцевих виборів для "Слуги народу" і пояснив, чому президент Володимир Зеленський не повторить долю Олександра Лукашенка

Він висловився про політичну ситуацію в Україні на телеканалі "Newsone", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Ясна річ, що голосування 25 жовтня з моєї точки зору буде розгромним, нищівним для сьогоднішньої влади. Тобто, в Києві вони не пройдуть, у великих містах будуть повні провали, ніяких мерів, нічого не буде", - заявив Пальчевський. - "Кривий Ріг буде на першому місці, якщо нас дивиться Юзик і особливо його дружина Таня, треба сказати: немає жодної людини з Кривого Рогу, який не знав би ваше ім'я. Я думаю, Володимир Олександровичу Зеленському пора зайнятися сім'єю Юзиків і перетворити їх в Тузиків, а ще краще - в грілки. Тому що там таке коїться, розумієте - це Кривий Ріг, Батьківщина президента".

За словами громадського діяча, Володимир Зеленський потрапив під вплив некомпетентних радників. Андрій Пальчевський впевнений, що незабаром українці повстануть проти такого керівництва, проте президент не зможе влаштувати розгін нового "Майдану", як це робить Олександр Лукашенко в Білорусі.

"Вийшло так, що користуючись його недосвідченістю, група людей, які вчора по трибунах, приймали квитки, працювали в церквах дячками - раптом стали радити людині, яка приймає доленосні рішення. Україна цього не витерпить - буде фронда. Тепер питання: які Зеленський зробить висновки з Лукашенка? Шумові гранати і кулі відразу? А у нас цього не вийде, у нас немає такої концентрації влади. Але найголовніше, чого не зробив Володимир Зеленський і вже ніколи не зробить - не монополізує інформацію, не відключить Інтернет, як це було зроблено в Білорусі, не вимкне месенджери і не посадить у в'язницю, тому що "хисту" не буде", - підкреслив експерт.

Андрій Пальчевський також розповів, що потрібно для врегулювання такого конфлікту в Україні та вирішення всіх питань мирним шляхом:

"Ми проти насильства, Володимир Зеленський правильно сказав у своєму останньому виступі, ми за те, щоб все вирішувалося не на вулицях, а в парламенті. А для того, щоб вирішувалося в парламенті, треба дві речі - парна інформація, яку приносять чесні люди, а не набір ось цих ось дармоїдів".

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