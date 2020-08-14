Общественный деятель Андрей Пальчевский предсказал результаты местных выборов для "Слуги народа" и объяснил, почему президент Владимир Зеленский не повторит судьбу Александра Лукашенко

Он высказался о политической ситуации в Украине на телеканале "Newsone", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Понятное дело, что голосование 25 октября с моей точки зрения будет разгромным, уничтожающим для сегодняшней власти. То есть, в Киеве они не пройдут, в больших городах будут полные провалы, никаких мэров, ничего не будет", - заявил Пальчевский. - "Кривой Рог будет на первом месте, если нас смотрит Юзик и особенно его жена Таня, надо сказать: нет ни одного человека из Кривого Рога, который не знал бы ваше имя. Я думаю, Владимир Александровичу Зеленскому пора заняться семьей Юзиков и превратить их в Тузиков, а еще лучше - в грелки. Потому что там такое творится, понимаете - это Кривой Рог, родина президента".

По словам общественного деятеля, Владимир Зеленский попал под влияние некомпетентных советников. Андрей Пальчевский уверен, что вскоре украинцы восстанут против такого руководства, однако президент не сможет устроить разгон нового "Майдана", как это делает Александр Лукашенко в Беларуси.

"Получилось так, что пользуясь его неопытностью, группа людей, которые вчера по трибунам, принимали билеты, работали в церках дьячками - вдруг стали советовать человеку, который принимает судьбоносные решения. Украина этого не вытерпит - будет фронда. Теперь вопрос: какие Зеленский сделает выводы из Лукашенко? Шумовые гранаты и пули сразу? А у нас этого не получится, у нас нет такой концентрации власти. Но самое главное, чего не сделал Владимир Зеленский и уже никогда не сделает - не монополизирует информацию, не отключит интернет, как это было сделано в Беларуси, не выключит мессенджеры и не посадит в тюрьму, потому что "хысту" не будет", - подчеркнул эксперт.

Андрей Пальчевский также рассказал, что нужно для урегулирования такого конфликта в Украине и решения всех вопросов мирным путем:

"Мы против насилия, Владимир Зеленский правильно сказал в своем последнем выступлении, мы за то, чтобы все решалось не на улицах, а в парламенте. А для того, чтобы решалось в парламенте, надо две вещи - четная информация, которую приносят честные люди, а не набор вот этих вот дармоедов".

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

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