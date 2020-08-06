Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за несправедливый карантин

Как сообщает Politeka.net, такое мнение он выразил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Из всех проблем, которые падают на голову сегодняшнему руководству, есть еще одна серьезнейшая, которая называется противоречие между столицей и провинцией. Это противоречие было порождено нелепостью руководства, когда они ввели разные критерии для одних и тех же явлений в разных городах", - объяснил Андрей Пальчевский. "И жители Луцка, и жители Тернополя абсолютно правы, когда говорят: подождите, в Киеве примерно такое же количество заболевших. А для относительно небольшой экономики, как в файном городе Тернополе, там понятно - закрыли 3-4 рынка и до свидания, все сложились. И люди в Луцке задают правильные вопросы. На фоне чего это все случилось - на фоне Черкасского "восстания", назовем так".

Андрей Пальчевский напомнил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко при поддержке горожан выступил против изоляции города и принял решение не выполнять распоряжение центральной власти. Сначала в Офисе президента отреагировали очень жестко и пообещали привлечь главу города к ответственности, однако этого не произошло.

"Надо было киевской власти брать ноги в руки, быстро туда, в эпицентр, чего не сделал придурковатый Янукович, а мог бы остаться у власти, и сказать: дорогие вы наши, понимаете, вам надо потерпеть - и мы будем терпеть в Киеве. И показать на себе, а не ходить в кафе с этим "пивныком", как этот Ляшко, который сидит и смотрит, как же там наши руководители страны выпивают кофе. Хотя все прекрасно знали, что нельзя ходить", - отметил общественный деятель.

По словам Пальчевского, первые лица Украины поступили неправильно, отказавшись следовать общепринятым правилам. Так Владимир Зеленский в Хмельницком решил выпить кофе со своими подчиненными без маски, а кафе на тот момент еще были закрыты.

"Когда были сделаны, казалось бы, маленькие ошибки, я ехал в машине и думал: это приведет к катастрофическим последствиям. Потому что если носить маски - то всем носить маски. Если не ходить в кафе - с первого лица, не штрафы платить. Умом я понимаю, что президенту нельзя было сидеть из соображений безопасности, но тогда надо было принять умное решение и выпить кофе в машине. Не хочется кого-то оскорблять, но подобного рода маленькие глупости приводят к катастрофическим последствиям. Все может спровоцировать", - возмутился Андрей Пальчевский. - "Не решили быстро, не задавили в зародыше не то, чтобы протест, а недовольство. Люди были недовольно не тем, что закрывают Черкассы или Луцк, а тем, что где-то не закрывают. Потому что справедливость, она не бывает относительной, она должна быть абсолютной - закон един для всех".

C 1 августа Украину разделили на четыре карантинные зоны. С первых же дней местные власти Луцка и Тернополя заявили, что не будут выполнять предписания Кабмина и ужесточать карантин.

Отметим, что речь идет именно о городах, это не касается других регионов Волынской и Тернопольской области.

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