Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал действия Александра Лукашенко на фоне бунта в Беларуси

Как передает Politeka.net, он выразил свое мнение в эфире телеканала "NewsOne" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

С 9 августа, после выборов, в Беларуси идут массовые протесты против Александра Лукашенко. Андрей Пальчевский подчеркнул, что в стране происходят исторические события, которые нельзя игнорировать. Так он напомнил, что Россия уже поздравила Лукашенко с победой.

"Как вы думаете, все стычки, которые мы наблюдаем между руководством российским и белорусским, они имеют серьезный характер? На фоне того, что одними из первых в такую тяжелую ситуацию, как сейчас в Беларуссии... Она неоднозначная, экзит-полы, которые нам показывали вчера обе стороны отличаются на 180 градусов", - подчеркнул он. - "Лукашенко сделал вывод из украинских событий, и он создал прецедент. Я сегодня читал: это войдет в учебники белорусской истории. Чушь, это войдет в учебники всемирной истории".

Андрей Пальчевский сравнил ситуацию в Украине во времена смены власти и сегодняшнюю истории в Беларуси. По его словам Александр Лукашенко не допустил многих ошибок украинской власти.

"Состоялись следующие вещи: страна разбазарена не была, Беларуссия, она не легла ни под какую внешнюю державу. И Лукашенко Александр Григорьевич вполне серьезно перетряхивал отношения с соседями, периодически позволяет себе критику не только в адрес Владимира Зеленского", - отметил общественный деятель. - "Чем отличаются наши от белорусов: Лукашенко не создал олигархической системы, он удержал государственный контроль там, где люди мечтают, чтобы он был, например, государственные предприятия. Второе, что сделал Лукашенко мудро - он не выносил язык, как проблему. Я же участник двух Майданов, давайте говорить откровенно - оба Майдана были украиноязычными, и столкновения проходили по языковому вопросу. Что сделал Лукашенко: себе спокойненько два государственных языка - и прошел".

Андрей Пальчевский напомнил, что Александр Лукашенко пытался пресечь восстание и выбрал для этого весьма нестандартные методы:

"Что произошло в Беларуси - он сказал: майдана не будет. Еще и предупредил матерей, сказал, чтобы они не пускали, потому что будут нести ответственность. Как будто стреляют матери резиновыми пулями. Вы понимаете, это удивительно".

Андрей Пальчевский также прокомментировал тот факт, что Владимир Зеленский не поздравил Александра Лукашенко с победой по официальным результатам выборов:

"Он поступает, как ни странно, абсолютно правильно. Не надо спешить поздравлять, надо будет со всем миром поздравить. Мы от Беларуси, как бы мы не любили белорусов, не услышали до сих пор. Экзит-полы были прямо противоположными, что будет, если кандидат Светлана, которая не сдается, не принимает решение Центральной комиссии, вдруг получит поддержку?".

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

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