Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не змогла приховати головне під час відпочинку

Дівчина прославилася завдяки своїм пишним формам і дивно тонкої талії. І хоча модель запевняє, що пластику вона не робила, архівні фото до істотних змін все ж є в мережі. Втім, фанатів Квітко це не бентежить - вони продовжують завалювати незвичайну модель своїми компліментами і вихваляти її зовнішній вигляд.

Цього разу біловолоса модель показала неосяжні форми в чорному купальнику з намистом під грудьми. Примітно, що бікіні було настільки малого розміру, що просто не змогло приховати дівочі форми, до того ж через значний обсяг, частина грудей дівчини просто вислизнула. Не бажаючи скромничати, Квітко із удовольсвием підкреслила гідності таким чином і навіть встигла похагорать на шезлонгу під час сонячної погоди.

"Насолоджуюся своїм літом ️ ️ Купальник @prettylittlething 💕», - пише Анастасія.

Ось що відповідають користувачі:

» Фото класне«, "Удар жінки" « "Любіть тіло«, "прекрасний видок" « "Люблю втирати масло для засмаги по всьому твоєму тілу«," Кращий!!!!!!!!!!», «Сексуальні пальці ніг», «Умммммм, Я не думаю, що цей топ повинен так підходити», «смачна ммммм», «я люблю твій купальник», «Супер Богиня принцеса Малятко», «шикарна красива милашка, як завжди lovely", " відмінне фото 👌 @anastasiya_kvitko, до зустрічі в Хорватії️️🏝 🌊 🙌.».

Також ще на фото, представлених в соціальній мережі Instagram, зірка позувала в одному лише бікіні з паєток, вишитих на крихітних клаптиках тканини. При цьому для більшої пікантності кадру, Квітко млосно зігнулася, вимазавши форми маслом і посвітивши достоїнствами біля басейну.

Дівчина без збентеження в черговий раз продемонструвала незвичайну фігуру. Варто відзначити, що раніше саме через пишні форми їй надавали в роботі моделлю, поки один з фотографів не влаштував Анатсасії пробну зйомку, після якої життя дівчини круто змінилася. При зрості 162 см, Квітко весли на початку модельної кар'єри цілих 70 кілограм і продовжує відмовлятися худнути.

"Бікіні просто супер", "чому так солодко🔥» «" чому я не біля басейну!", "Та що завгодно, але красиво" « "Покажіть більше💋» «" Мій пончик солодкий, ти як крем " « " Ти мій ангел люблю тебе високий рівень спокушання, обережно! ❤ ✈ ✈ » , «Красиво😍 😍», «думаю, я закоханий», « 😍 que hermosa me pones✈», - пишуть фанати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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