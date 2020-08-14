Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть главное во время отдыха

Девушка прославилась благодаря своим пышным формам и удивительно тонкой талии. И хотя модель уверяет, что пластику она не делала, архивные фото до существенных изменений все же есть в сети. Впрочем, фанатов Квитко это не смущает - они продолжают заваливать необычную модель своими комплиментами и восхвалять ее внешний вид.

В этот раз беловолосая модель показала необъятные формы в черном купальнике с бусами под грудью. Примечательно, что бикини было столь малого размера, что попросту не смогло скрыть девичьи формы, к тому же из-за внушительного объема, часть груди девушки просто выскользнула. Не желая скромничать, Квитко с удовольсвием подчеркнула достоинства таким образом и даже успела похагорать на шезлонге во время солнечной погоды.

«Наслаждаюсь своим летом ☀️ Купальник @prettylittlething 💕», - пишет Анастасия.

Вот что отвечают пользователи:

«Фото классное», «Удар женщины», «Ловите, выскальзывают!», «Прекрасный видок», «Люблю втирать масло для загара по всему твоему телу», «Лучший!!!!!!!!!!», «Сексуальные пальцы ног», «Умммммм, я не думаю, что этот топ должен так подходить», «Вкусная ммммм», «Я люблю твой купальник», «Супер Богиня Принцесса Малышка», «Шикарная красивая милашка, как всегда lovely», «Отличное фото 👌 @anastasiya_kvitko, до встречи в Хорватии ☀️🏝🌊🙌.».

Также еще на фото, представленных в социальной сети Инстаграм, звезда позировала в одном лишь бикини из пайеток, вышитых на крошечных клочках ткани. При этом для большей пикантности кадра, Квитко томно изогнулась, вымазав формы маслом и посветив достоинствами возле бассейна.

Девушка без смущения в очередной раз продемонстрировала необычную фигуру. Стоит отметить, что ранее именно из-за пышных форм ей оказывали в работе моделью, пока один из фотографов не устроил Анатсасии пробную съемку, после которой жизнь девушки круто изменилась. При росте 162 см, Квитко весли в начале модельной карьеры целых 70 килограмм и продолжает отказываться худеть.

«Бикини просто супер», «Почему так сладко🔥», «почему я не у бассейна!», «Да что угодно, но красиво», «Покажите больше💋», «Мой пончик сладкий, ты как крем», «ты мой ангел люблю тебя высокий уровень соблазнения, осторожно! ❤💋💋👅😘✈», «Красиво 😍😍», «Думаю, я влюблен», «😍Que hermosa me pones 🔥», - пишут фанаты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.