Украинцам могут назначить пенсию гораздо меньше, чем они заслужили, если не выполнить важное условие

Подробности в эфире телеканала "Украина 24" рассказала украинский юрист Наталья Гнатуш, передает Politeka.net.

По словам эксперта, какую сумму будут выплачивать пенсионеру и назначат ли пенсию вообще зависит, в первую очередь, от стажа работы. При начислении могут возникнуть проблемы с поиском документов, поэтому гражданам придется доказать, где и когда они трудились.

"Основным моментом в назначении пенсии является факт доказательства трудового стажа. Бывает так, что человек работал еще во времена СССР, фактически на территории других государств. Поэтому идет очень долгий период сбора документов", - заявила Наталья Гнатуш.

Она напомнила, что сейчас пенсии регулярно индексируются и пересчитываются. Но если раньше пенсионеры могли рассчитывать на тысячу долларов - пять тысяч гривен по старому курсу, то сейчас это лишь 150 долларов. Люди не могут чувствовать себя финансово защищенными, ведь сумма выплат "приближается к минимальному пределу".

Юрист порекомендовала, что нужно делать для получения достойной пенсии. По ее словам, нужно тщательно собирать документы о каждом месте работы, чтобы не потерять впустую ни единого года жизни:

"Всем пенсионерам и людям, которые занимаются оформлением пенсии, мой совет — надлежащее документальное обеспечение любого трудового опыта, если вы действительно хотите получать пенсионное обеспечение", — сказала она.

Тем временем, Пенсионный фонд продолжает финансировать пенсии после пересчета в июле. Как заявила пресс-служба, 10 августа ведомство направило для выплат украинцам 2,3 миллиарда гривен, согласно графику, а 11 августа - еще 1,6 миллиарда.

Стоит отметить, что пенсии увеличиваются вместе с прожиточным минимумом. Так с 1 июля 2020 года минимальные выплаты повысились до 1712 гривен. Следующее повышение Пенсионный фонд обещает провести в декабре этого года.

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