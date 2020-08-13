Зірки вирішили, що так буде правильно

Британський принц Гаррі з дружиною, Меган Маркл, і сином, Арчі, вже тривалий час живе в США

Нещодавно стало відомо, де саме розмістилося зоряне сімейство. Так, в ЗМІ просочилася інформація, що минулого місяця подружжя купило будинок в Санта-Барбарі. У цьому місті проживає безліч знаменитостей, тому сімейство буде відчувати себе тут, як риба у воді. До того ж у Санта-Барбарі поважають приватне життя.

Новий будинок знаходиться на території, що перевищує два гектари. Житло обійшлося більше ніж 11 мільйонів фунтів стерлінгів - 7,25 млн фунтів подружжя заплатило, а ще 3,8 млн фунтів повинно буде внести до 2050 року.

На території є басейн, тенісний корт, гараж на п'ять автомобілів, винний льох, гостьовий будиночок з двома спальнями, дитячий і чайний будиночки, а також свій тренажерний зал. Плюс біля будинку є сад зі 100-річними оливковими деревами і кипарисами та іншими рослинами.

Купити будинок з такою територією подружжя зважилося після самоізоляції. Як виявилося, сім'я зрозуміла, що їй потрібно більше простору для Арчі, адже дитина занадто багато часу проводила під замком.

А сама Меган Маркл шукала місце з великим садом, адже збирається займатися живописом.

Зробити таку недешеву покупку допоміг батько Гаррі, принц Чарльз.

Пара планує влаштуватися в особняку надовго і займатися вихованням сина, сподіваючись, що життя дитини буде настільки нормальним, наскільки це можливо.

Тим більше охорону сімейству забезпечують колишні співробітники поліції Лос-Анджелеса, а продукти приносить персонал.

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