Курс валют в Україні 14 серпня різко змінить загальну картину, гривні набридне терпіти знущання долара

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Долар почне торги з неймовірного падіння: -11,73 гривні. До середини минулого дня долар впав до 2742,07 гривні, а до кінця дня українська національна валюта вирішила «дотиснути» ситуацію.

Євро ж скористається ситуацією і трохи "підкопить". Торги почнуться з + 2,24 гривні.

Курс валют від Національного банку України 14 серпня:

100 доларів — 2740,83 гривні;

100 євро-2752,66 гривні.

Російський рубль також почне "тонути" під ударами гривні: на старті буде 3,75533 за десть російських банкнот.

Раніше ми писали, що економічний експерт Валерій Клочок попереджав українців, що підвищення мінімальної зарплати, яке запланували в уряді, призведе до зростання цін і подорожчання валюти. Експерт упевнений, що найбільше «мінімалка» вдарить по українському бізнесу, адже саме підприємцям доведеться збільшувати витрати на утримання бізнесу.

На цей час, за даними НБУ, інфляція в Україні становить менш як 5%. Якщо мінімальну зарплату піднімуть, цей показник зросте.

Нагадаємо, що підвищення мінімалки боляче вдарить по цінах і курсу валют, розкриті небезпеки: "НБУ малює…».

А ще Politeka повідомляла, що Нацбанк підловили на незаконних діях, Верховний суд втрутився в скандал: "скасувати...".

Також Politeka писала, що Нацбанк викрили в незаконних діях, озвучений вердикт Верховного Суду:»ліквідація...".