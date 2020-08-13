Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, показала новий образ в бікіні з паєтками

Засмагла модель вирішила поділитися спекотним селфі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу дівчина показала, як приміряла темно-коричневий купальник з тонкими зав'язками і акуратними вставками з переплетених на грудях ниток.

Довгі локони Демі воліла заховати завдяки спеціальній укладанні і акуратному прикрасі з камінням і намистом на її лобі, а обличчя без макіяжу не стала підкреслювати додатковими уходовыми засобами. Як і завжди, головною родзинкою образу Демі стали її пишні форми.

"Дзеркало, дзеркало на стіні...",- загадково підписала новий кадр Демі.

Ось як реагують шанувальники:

"Так добре 🔥🔥🔥», «😍😍😍❤️красива ❤️❤️❤️ ти така красива💞 💞 💞 💞", » que hermoso frente», «хто любить тебе, крім хлопця з Камари?», «Te vez muy espectacular. Quiero comerte a besos mi vida", "така шикарна дівчинка👏👏❤️❤️🔥😍», «💘 твій наряд", "ця дамочка розбиває серця💖 💖 💖»," ангел ❤ ️ « » » Я не скажу тут, наскільки сильно цей збудливий образ вас впливає на мій дух, тільки якщо ви запитаєте«,» ❤ ️ 🔥 😍 дуже добре виглядає".

Кожен день зірка намагається поповнювати свій профіль в Instagram жаркими фото, щоб підтримувати свою популярність в мережі і залучати ще більше аудиторії до профілю. Причому робить це Демі улюбленим чином-публікуючи спекотні знімки, на яких позує в білизні або купальниках.

Модель з пишними формами співпрацює з багатьма популярними брендами, тому дивувати кожен раз новим образом їй не складає труднощів. Не так давно Роуз також блиснула засмаглим тілом в бікіні з леопардовим принтом, яке ледь витримало "натиск" дівчини. Потягнувши за тоненьку ниточку на грудях, зірка вразила спекотним виглядом.

"Привіт, красуня, ти чудово виглядаєш ♥ ️ чудова ♥ ️ мила ♥ ️ сексуальна😘 😘 😘 💕 💕 💕", » ваша краса незрівнянна bbita«, " кішечка дражниться😘 😘 😘», «шалено красива», «красиво 😍», «всі фото Приголомшливі красиві», «уфффф, як ти багата на диньки😘 😘 💕», «Ummmmm.QV миле серце», «😻😻😘❤️❤️🔥🌞красива і чудова з будь-якого боку😍 🥰 😘 😘 😘, " - пишуть користувачі.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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