У мережі з'явилися стильні кадри всіх знаменитостей, які постануть перед публікою в новому сезоні "Танці з зірками"

Так, вже стало відомо які 14 пар нового сезону танцювального шоу цієї осені вийдуть на головний танцювальний паркет країни і боротимуться за кубок переможця. Ними виявилися епатажні, знамениті і, як завжди, популярні артисти.

Цього разу сезон обіцяє бути феєричним, обіцяють творці проекту. Представляємо вам перші фото пар, які були опубліковані на офіційній сторінці проекту в Instagram.

↑ Олег Винник та Олена Шоптенко

За традицією, майбутні учасники проекту передають один одному #танціззіркаміchallenge. Першим оголошеним учасником став Олег Винник. Суддя Х-Фактора і знаменитий український співак виступатиме в парі з Оленою Шоптенко. Пара вийшла гармонійною і дуже яскравою. Світловолосі зірки заінтригували мережу своєю заявою.

↑ Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Не так давно Ольга Фреймут прийняла виклик від Арама Арзуманяна, і стала учасницею нового сезону"Танці з зірками". Відзначимо, телеведуча була останньою, хто повинен був прийняти даний челендж.

↑ Надія Мейхер і Кирило Васюк

Екс-солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер прийняла челендж від Олега Винника. Співачка вийде на паркет з чемпіоном танцювальних турнірів Кирилом Васюком. Обидва беруть участь у проекті перший раз і є дебютантами проекту.

💃 Санта Дімопулос і Максим Леонов

Не так давно Дімопулос вже розповіла про свого партнера по "танцях".

"Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору і мотивація, якою він вміє заряджати оточуючих, вселяють в мене довіру», – заявила Санта.

↑ Слава Камінська і Дмитро Дікусар

"Більшість глядачів чекає від нас танго або румбу. А мені ось здається, зарано якось на першому побаченні стегна об стегна розтирати", - заявила співачка на своїй сторінці кілька годин тому. Пара грунтовно готується до майбутнього змагання.

↑ Юлія Саніна та Дмитро Жук

Вокалістка рок-групи The Hardkiss братиме участь разом з досвідченим танцюристом Дмитром Жуком, який в минулих сезонах брав участь з Камалією і Златою Огневич.

↑ Дар'я Петрожицька та ігор Гелуненко

Зірка серіалу "папік" Дар'я Петрожицька побореться за танцювальний кубок в парі з Ігорем Галуненко, який вперше візьме участь в шоу.

↑ Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Тарас Цимбалюк відомий завдяки серіалам" кріпосна","Щоденники Темного". Епатажний чоловік вирішив взяти участь вперше. А ось партнеркою артиста на паркеті буде запальна Яна Заєць, яка брала участь раніше в шоу з Іраклі Макацарією.

↑ Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Актор і сценарист Дмитро Танкович буде епатувати публіку з вагітною зіркою Ілоною Цвяховий, яка була в парі в попередніх сезонах з Дмитром Ткачем, Володимиром Остапчуком і навіть перемогла на шоу разом з Ігорем Ластівчиним.

💃 Alyona Alyona і Юрій Гурич

Артистка прийняла виклик від Дмитра Танковича. Раніше вона не мала схильності до танців і для неї це нове випробування.

"Це новий досвід для мене. Хочеться себе відчувати і довести, що пампушки можуть все. Я сподіваюся, що буду виглядати органічно у всіх стилях, тому що маю внутрішній стрижень, мені є що розповісти глядачам", - іронічно повідомила Олена.

↑ Позитив і Юлія Сахневич

Компанію Олексію Завгородньому (Позитиву) на шоу складе популярна танцівниця і хореограф Юлія Сахневич. Чоловік відповів на виклик оригінально і фанати виявилися просто в захваті від даної новини.

↑ Сергій Танчинець та Яна Цибульська

Артист з групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ буде в парі з досвідченою учасницею шоу яною Цибульської, яка раніше танцювала з DZIDZIO і Русланом Сенічкіним.

↑ Сергій Мельник І Аделіна Делі

Футболіст і екс-учасник шоу" Холостяк " Сергій Мельник освоюватиме танцювальні па разом з учасницею шоу-балету Настя Каменської.

↑ Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Актор Арам Арзуманян, відомий за фільмом "Божевільне весілля" на паркет вийде з гімнасткою і екс-солісткою балету Раду Поклітару Антоніною Руденко, яка вперше з'явиться на шоу.

Шанувальники вже почали вибирати своїх Фаворитів:

"Даша та ігор🙏 🏻❤️❤️",» Дар'я Петрожицька та ігор Гелуненко🔥❤️", «Юлія Саніна просто чудова😍", » А де Жук?😭 Як же без нього?«,» Запросили б Настю Каменських«, " Танкович видно потрапив так потрапив)»", " Даша Петрожицька🔥 🔥 🔥 🔥"," позитив та Юлія Сахневич ♥️♥️🔥💥😍», «Даша та ігор ❤️❤️", "Даша та Ігор👍«," Юлія Саніна і Дмитро Жук, Юлія Сахневич і Позитив.❤️❤️❤️👍», «За Олега Винник і позитив«, " цікаво коли Ілоні народжувати, може вона до початку сезону вже народить?».

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