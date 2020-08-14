В сети появились стильные кадры всех знаменитостей, которые предстанут перед публикой в новом сезоне "Танці з зірками"

Так, уже стало известно какие 14 пар нового сезона танцевального шоу этой осенью выйдут на главный танцевальный паркет страны и бороться за кубок победителя. Ими оказались эпатажные, знаменитые и, как всегда, популярные артисты.

В этот раз сезон обещает быть фееричным, обещают создатели проекта. Представляем вам первые фото пар, которые были опубликованы на официальной странице проекта в Инстаграм.

🕺 Олег Винник и Алена Шоптенко

По традиции, будущие участники проекта передают друг другу #танціззіркамиchallenge. Первым объявленным участником стал Олег Винник. Судья Х-Фактора и знаменитый украинский певец будет выступать в паре с Аленой Шоптенко. Пара вышла гармоничной и очень яркой. Светловолосые звезды заинтриговали сеть своим заявлением.

💃 Ольга Фреймут и Илья Падзина

Не так давно Ольга Фреймут приняла вызов от Арама Арзуманяна, и стала участницей нового сезона "Танці з зірками". Отметим, телеведущая была последней, кто должен был принять данный челлендж.

💃 Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Экс-солистка «ВИА Гра» Надежда Мейхер приняла челлендж от Олега Винника. Певица выйдет на паркет с чемпионом танцевальных турниров Кириллом Васюком. Оба участвуют в проекте первый раз и являются дебютантами проекта.

💃 Санта Димопулос и Максим Леонов

Не так давно Димопулос уже рассказала о своем партнере по «Танцям».

«Он очень позитивный человек и настоящий профессионал, а его чувство юмора и мотивация, которой он умеет заряжать окружающих, вселяют в меня доверие», – заявила Санта.

💃 Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

"Большинство зрителей ждет от нас танго или румбу. А мне вот кажется, рановато как-то на первом-то свидании бедра о бедра растирать", – заявила певица на своей странице несколько часов назад. Пара основательно готовится к будущему состязанию.

💃 Юлия Санина и Дмитрий Жук

Вокалистка рок-группы The Hardkiss будет участвовать вместе с опытным танцором Дмитрием Жуком, который в прошлых сезонах участвовал с Камалией и Златой Огневич.

💃 Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая поборется за танцевальный кубок в паре с Игорем Галуненко, который впервые примет участие в шоу.

🕺 Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

Тарас Цимбалюк известен благодаря сериалам "Крепостная", "Дневники Темного". Эпатажный мужчина решил принять участие впервые. А вот партнершей артиста на паркете будет зажигательная Яна Заец, участвовавшая раньше в шоу с Иракли Макацарией.

🕺 Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Актер и сценарист Дмитрий Танкович будет эпатировать публику с беременной звездой Илоной Гвоздевой, которая была в паре в предыдущих сезонах с Дмитрием Ткачем, Владимиром Остапчуком и даже победила на шоу вместе с Игорем Ласточкиным.

💃 Alyona Alyona и Юрий Гурич

Артистка приняла вызов от Дмитрия Танковича. Ранее она не имела предрасположенности к танцам и для нее это новое испытание.

"Это новый опыт для меня. Хочется себя испытывать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что имею внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям", - иронично сообщила Алена.

🕺 Позитив и Юлия Сахневич

Компанию Алексею Завгороднему (Позитиву) на шоу составит популярная танцовщица и хореограф Юлия Сахневич. Мужчина ответил на вызов оригинально и фанаты оказались просто в восторге от данной новости.

🕺 Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Артист из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ будет в паре с опытной участницей шоу Яной Цыбульской, которая раньше танцевала с DZIDZIO и Русланом Сеничкиным.

🕺 Сергей Мельник и Аделина Дели

Футболист и экс-участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник будет осваивать танцевальные па вместе с участницей шоу-балета Настя Каменской.

🕺 Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Актер Арам Арзуманян, известный по фильму "Безумная свадьба" на паркет выйдет с гимнасткой и экс-солисткой балета Раду Поклитару Антониной Руденко, которая впервые появится на шоу.

Поклонники уже начали выбирать своих фаворитов:

«Даша и Игорь🙏🏻❤️❤️», «Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко🔥❤️», «Юлия Санина просто великолепна 😍», «А где Жук?😭 Как же без него?», «Запросили б Настю Каменських», «Танкович видно попал так попал))», «Даша Петрожицкая🔥🔥🔥🔥», «Позитив та Юлія Сахневич ♥️♥️🔥💥😍», «Даша и Игорь ❤️❤️», «Даша та Ігор👍», «Юлія Саніна і Дмитро Жук, Юлія Сахневич і Позитив.❤️❤️❤️👍», «За Олега Винник и позитив», «Интересно когда Илоне рожать, может она к началу сезону уже родит?».

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