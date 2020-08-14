Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, блиснула ідеальними вигинами

Цього разу струнка модель вирішила показати в провокаційній позі пишні форми, обтягнуті крихітним бікіні. Будучи представником модної білизни відразу у декількох брендів, дівчина вирішила підкорювати образами саме в цьому стилі.

На сторінці Квітко в Instagram можна знайти найрізноманітніші спекотні фото - в білизні, купальниках і без будь-якої прикраси. Дівчина пишається своїми пишними формами, тому часто показує їх з мінімальною кількістю одягу. І цей раз не став винятком. Позуючи в одному смугастому бікіні, Настя пікантно прогнулася, повернувшись до об'єктиву боком і показавши тим самим свої сідниці у всій красі.

"Або ти керуєш днем, або день від тебе біжить🖤», - пише Квітко під фото.

Шанувальники не залишилися байдужі:

"Лялька Барбі", " це твоя найкрасивіша картинка😍 😘 😘 😘 😘 😘", " так жарко ... 🔥 🔥 🔥 🔥 ", Просто розкішне Малятко❤",» кругом одна пристрасть😍«,» вау красиво, дитинко, любов«,» просто розкіш«,» скільки тут смачного«,» ти дуже красива, дорога, «ангелок«,» дівчинка, це дуже гаряче«.

Також ще на фото, представлених в соціальній мережі Instagram, зірка позувала в одному лише бікіні з паєток, вишитих на крихітних клаптиках тканини. При цьому для більшої пікантності кадру, Квітко млосно зігнулася, вимазавши форми маслом і посвітивши достоїнствами біля басейну.

Дівчина без збентеження в черговий раз продемонструвала незвичайну фігуру. Варто відзначити, що раніше саме через пишні форми їй надавали в роботі моделлю, поки один з фотографів не влаштував Анатсасії пробну зйомку, після якої життя дівчини круто змінилася. При зрості 162 см, Квітко весли на початку модельної кар'єри цілих 70 кілограм і продовжує відмовлятися худнути.

"Бікіні просто супер", "чому так солодко🔥» «" чому я не біля басейну!", "Та що завгодно, але красиво" « "Покажіть більше💋» «" Мій пончик солодкий, ти як крем " « " Ти мій ангел люблю тебе високий рівень спокушання, обережно! ❤ ✈ ✈ » , «Красиво😍 😍», «думаю, я закоханий», « 😍 que hermosa me pones✈», - пишуть фанати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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