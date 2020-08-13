Український громадський діяч Андрій Пальчевський поцікавився у самих киян, чого їм не вистачає і що потрібно з цим робити

Як передає Politeka.net, підсумками проживання в спальному районі столиці Дарниця Пальчевський поділився у себе на Фейсбук-сторінці.

"Кілька кричущих проблем. Перша, як не дивно, яку можна просто вирішити, - це дуже яскраве освітлення всіх цих сітілайтів та іншого, яке не дає спати літньому, молодому та й будь-якому населенню. Друга, так звані "пивні маркети", особливо, коли вони організовуються в будинках і працюють до четвертої години ранку. Там кидають 60-літрові кеги, а значить тріскаються підлоги, само собою... І так як немає туалетів, то всі ці процеси, зворотні вживанню пива, робляться тут же, плюс відповідний контингент", - Пальчевський заговорив про наболіле.

Також експерт згадав більш глобальні проблеми, вирішення яких очікують від влади кияни: "З проблем більш високого порядку, тобто відходячи від під'їзду, це... я сиджу на поки ще не забудованому пустирі... упевнений, що десь якась "сволота" планує вже 30-поверхову вежу. І все це призводить до того, що діти, які народжуються в таких районах швидше, ніж в центрі, не можуть піти в дитсадок, якого немає. Є тільки платні. Я не розумію, невже така велика проблема, налаштувати цих дитячі садки?"

Безумовно, жителів столиці хвилюють дороги і мости, а також будівництво в цілому.

"Вся профура, яку нам зараз керівництво міста кидає в очі, як пил, в останні три місяці, пов'язана навколо дрібних речей. Посадити, підстригти травичку - це все можна. Але крім цього потрібно будувати школи, дитсадки... і взагалі планувати нормальне житло гуманного типу", - підсумував Пальчевський.

Раніше лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" заявляв, що до виборів буде жити в різних частинах столиці, щоб на власні очі побачити і відчути проблеми городян.

"Якщо говорити серйозно, то пожити з людьми - це життєво важливо. Немає нічого гіршого, ніж бути мером центру Києва", - зазначав Пальчевський.

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