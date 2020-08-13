Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский поинтересовался у самих киевлян, чего им не хватает и что нужно с этим делать

Как передает Politeka.net, итогами проживания в спальном районе столицы Дарница Пальчевский поделился у себя на Фейсбук-страничке.

"Несколько вопиющих проблем. Первая, как ни странно, которую можно просто решить, - это очень яркое освещение всех этих ситилайтов и прочего, которое не дает спать пожилому, молодому да и любому населению. Вторая, так называемые "пивные маркеты", особенно, когда они организуются в домах и работают до четырех часов утра. Там бросают 60-литровые кеги, а значит трескаются полы, само собой... И так как нет туалетов, то все эти процессы, обратные употреблению пива, исполняются тут же, плюс соответствующий контингент", - Пальчевский заговорил о наболевшем.

Также эксперт упомянул более глобальные проблемы, решение которых ожидают от властей киевляне: "Из проблем более высокого порядка, то есть отходя от подъезда, это... я сижу на пока еще не застроенном пустыре... уверен, что где-то какая-то "сволочь" планирует уже 30-этажную башню. И все это приводит к тому, что дети, которые рождаются в таких районах быстрее, чем в центре, не могут пойти в детсад, которого нет. Есть только платные. Я не понимаю, неужели такая большая проблема, настроить этих детских садов?"

Безусловно, жителей столицы волнуют дороги и мосты, а также строительство в целом.

"Вся профура, которую нам сейчас руководство города бросает в глаза, как пыль, в последние три месяца, связана вокруг мелких вещей. Посадить, подстричь травку - это все можно. Но кроме этого нужно строить школы, детсады... и вообще планировать нормальное жилье гуманного типа", - подытожил Пальчевский.

Ранее лидер политической силы "Перемога Пальчевського" заявлял, что до выборов будет жить в разных частях столицы, дабы собственными глазами увидеть и прочувствовать проблемы горожан.

«Если говорить серьезно, то пожить с людьми - это жизненно важно. Нет ничего хуже, чем быть мэром центра Киева», - отмечал Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

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