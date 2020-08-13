Курс валют в Україні 13 серпня здивує українців несподіваним падінням євро

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Нацбанку України. Згідно з даними фінрегулятора, євро обвалиться по відношенню до гривні, а ось долар практично не змінить свої позиції.

Так, 1 Євро 13 серпня можна буде купити за 32,39 гривень, в той час як днем раніше його продавали за 32,556 гривень. Всього за один день курс євро по відношенню до гривні сильно просів.

А ось долар, у свою чергу, практично не поміняв позицій. У четвер 1 долар можна буде купити за 27,52 гривні, в той час як в середу його продавали по 27,59 гривень. По відношенню до гривні долар теж трохи подешевшав, але не так сильно, як євро.

Раніше ми писали, що економічний експерт Валерій Клочок попереджав українців, що підвищення мінімальної зарплати, яке запланували в уряді, призведе до зростання цін і подорожчання валюти. Експерт упевнений, що найбільше «мінімалка» вдарить по українському бізнесу, адже саме підприємцям доведеться збільшувати витрати на утримання бізнесу.

На даний момент, за даними НБУ, інфляція в Україні становить менше 5%. Якщо мінімальну зарплату піднімуть, цей показник зросте.

Нагадаємо, що підвищення мінімалки боляче вдарить по цінах і курсу валют, розкриті небезпеки: "НБУ малює…».

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