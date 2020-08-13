Курс валют в Україні 13 серпня здивує українців несподіваним падінням євро
Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Нацбанку України. Згідно з даними фінрегулятора, євро обвалиться по відношенню до гривні, а ось долар практично не змінить свої позиції.
Так, 1 Євро 13 серпня можна буде купити за 32,39 гривень, в той час як днем раніше його продавали за 32,556 гривень. Всього за один день курс євро по відношенню до гривні сильно просів.
А ось долар, у свою чергу, практично не поміняв позицій. У четвер 1 долар можна буде купити за 27,52 гривні, в той час як в середу його продавали по 27,59 гривень. По відношенню до гривні долар теж трохи подешевшав, але не так сильно, як євро.
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Раніше ми писали, що економічний експерт Валерій Клочок попереджав українців, що підвищення мінімальної зарплати, яке запланували в уряді, призведе до зростання цін і подорожчання валюти. Експерт упевнений, що найбільше «мінімалка» вдарить по українському бізнесу, адже саме підприємцям доведеться збільшувати витрати на утримання бізнесу.
На даний момент, за даними НБУ, інфляція в Україні становить менше 5%. Якщо мінімальну зарплату піднімуть, цей показник зросте.
Нагадаємо, що підвищення мінімалки боляче вдарить по цінах і курсу валют, розкриті небезпеки: "НБУ малює…».
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