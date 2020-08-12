Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як треба красиво відпочивати після тренувань

Вона опублікувала фото в спокусливому літньому вбранні на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

Судячи з геолокації, Марина провела вільний час в кінному клубі. Для прогулянки вона вбралася в незвичайний купальник, який ідеально підкреслив її груди і стрункі ноги. Образ дівчини довершив солом'яний капелюх і браслети на руці.

На одному з фото Бех-Романчук позує в альтанці, забравшись на перила. Вона витончено сидить на перекладині напівбоком і променисто посміхається. З такого ракурсу можна розглянути її м'язисті стегна. На іншому знімку Марина крокує босими ногами по траві до тієї самої альтанці. Вона стоїть спиною, виставивши п'яту крапку в різнокольорових трусах. З вигляду дівчини відразу видно, що вона не дарма тренувалася.

Користувачі соціальної мережі висловили своє захоплення від зовнішності спортсменки в коментарях до запису: "Приголомшлива"; "Чарівна"; "дуже красива 👄 картина! 👌👏 😎".

Раніше Бех-Романчук побувала на стадіоні, де теж зробила яскравий знімок. Легкоатлетка повернулася до камери спиною з взуттям в руках, засвітивши своє апетитне тіло у всій красі. На спортсменці були надіті дуже короткі шортики для бігу, які майже нічого не сховали.

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