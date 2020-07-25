Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук покорила красотой тела в купальнике
Невероятно красивые снимки обладательница идеальной фигуры разместила на своей странице в Instagram, где собрала многотысячную армию фанатов, пишет Politeka.net.
На фото Бех-Романчук в оранжевом бикини плывет на SUP-борде с веслом в руке. Купальник красиво подчеркнул ее упругие формы и равномерный загар, а ветер растрепал волосы. Девушка специально выбрала такой ракурс, чтобы в самом выгодном свете показать свою упругую пятую точку.
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«Невероятно волшебное начало моих выходных 🌤Иногда нужно отдохнуть не только телом, но и душой», - подписала она фотографии.
Пользователи сети не смогли пройти мимо таких снимков, о чем они поспешили сообщить в комментариях.
«Какой прекрасный вид», «Приятных выходных 🔥🔥», «Вауу», - пишут они.
Надо сказать, что Марина Бех-Романчук не просто спортсменка и красотка, но и чемпионка, которая прославилась на всю страну своими победами и спортивным духом. Девушка не раз представляла Украину на международных соревнованиях и до сих пор продолжает это делать.
До этого легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и своего мужа.
На фото Бех показывает себя в бикини розового цвета. Красотка задрала ногу и целовалась со своим мужем, который взял за бедро жену и целовал ее в ответ.
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