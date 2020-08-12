Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как надо красиво отдыхать после тренировок

Она опубликовала фото в соблазнительном летнем наряде на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

Судя по геолокации, Марина провела свободное время в конном клубе. Для прогулки она нарядилась в необычный купальник, который идеально подчеркнул ее грудь и стройные ноги. Образ девушки довершила соломенная шляпа и браслеты на руке.

На одном из фото Бех-Романчук позирует в беседке, забравшись на перила. Она изящно восседает на перекладине полубоком и лучезарно улыбается. С такого ракурса можно рассмотреть ее мускулистые бедра. На другом снимке Марина шагает босыми ногами по траве к той самой беседке. Она стоит спиной, выставив пятую точку в разноцветных трусах. По виду девушки сразу видно, что она не зря тренировалась.

Пользователи социальной сети выразили свой восторг от внешности спортсменки в комментариях к записи: "Потрясающая"; "Неотразима"; "Очень красивая 👄 картина! 👌👏 😎".

Ранее Бех-Романчук побывала на стадионе, где тоже сделала яркий снимок. Легкоатлетка повернулась к камере спиной с обувью в руках, засветив свое аппетитное тело во всей красе. На спортсменке были надеты очень короткие шортики для бега, которые почти ничего не спрятали.

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