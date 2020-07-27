Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула красотой в новой фотосессии, в которой решила сняться без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это состояние души моей. Сегодня не хочется много говорить», — коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук позирует, скинув белья и прикрыв роскошные формы руками. Эффектности снимку добавляла красная помада красотки, серьги и практически полностью приглушенный свет.

«Это невероятно красиво», «идеальный вид. Ничего лишнего», «это мило», «ты очень нежно выглядишь на этом снимке. Просто суперски», «ты красотка! Будь счастлива», «лучшее, что я сегодня видел», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук покорила красотой тела в купальнике

Невероятно красивые снимки обладательница идеальной фигуры разместила на своей странице в Instagram, где собрала многотысячную армию фанатов.

На фото Бех-Романчук в оранжевом бикини плывет на SUP-борде с веслом в руке. Купальник красиво подчеркнул ее упругие формы и равномерный загар, а ветер растрепал волосы. Девушка специально выбрала такой ракурс, чтобы в самом выгодном свете показать свою упругую пятую точку.

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