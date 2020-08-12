Українцям загрожують перекрити газ у будинках, якщо вони не виконають вимоги постачальників

Як передає Politeka.net, зокрема таке попередження опубліковане на сайті "Миколаївгазу". Його виданню "Обозреватель" прокоментував перший заступник голови Комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Представники компанії пишуть, що багато споживачів в Миколаївській області відмовляються ставити лічильники, адже їм вигідніше платити за тарифом за середню норму, ніж за фактичну витрату. Зараз норма становить 5,39 кубометра палива на людину або 3,28 кубометра - при наявності гарячого водопостачання.

До кінця 2020 року у клієнтів є можливість поставити у себе лічильники безкоштовно - всі витрати бере на себе облгаз. Але якщо українці зараз відмовляться від такої послуги - наступного року їм можуть перекрити вентиль.

"Хочемо попередити наших клієнтів - якщо до кінця року вони не звернуться до нас з проханням встановити прилад обліку газу за рахунок компанії, їм все одно доведеться це зробити, як того вимагає Закон, щоб не залишитися без газу, але з наступного року вже за свій рахунок", – підкреслив комерційний директор підприємства Віталій Нестеренко.

"Миколаївгаз" додав, що відмова від лічильника є порушенням Кодексу газорозподільних систем, за яким слід примусове"переведення на граничні норми споживання". Варто зазначити, що в Законі України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" йдеться лише про те, що без лічильника українцям просто не будуть поставляти газ, але немає ні слова про граничні норми.

За словами Олексія Кучеренка, в законодавстві є таке протиріччя через недоробки уряду, і політики намагаються його усунути. Він припускає, що в підсумку українцям дозволять використовувати середню норму споживання.

"Зараз йде "баталія" за те, щоб такі споживачі платили за Нормами споживання, а також про їх обсяг. З цим у нас повний колапс", - підкреслив нардеп. - "У мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать".

Раніше українців попередили про різке подорожчання цін на газ. Експерти прогнозують, що в 2021-2022 роках вартість гігакалорії тепла для населення подорожчає приблизно до 3 тисяч гривень.

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