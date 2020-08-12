Украинцам грозят перекрыть газ в домах, если они не выполнят требования поставщиков

Как передает Politeka.net, в частности такое предупреждение опубликовано на сайте "Николаевгаза". Его изданию "Обозреватель" прокомментировал первый зампред комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Представители компании пишут, что многие потребители в Николаевской области отказываются ставить счетчики, ведь им выгоднее платить по тарифу за среднюю норму, чем за фактический расход. Сейчас норма составляет 5,39 кубометра топлива на человека или 3,28 кубометра - при наличии горячего водоснабжения.

До конца 2020 года у клиентов есть возможность поставить у себя счетчики бесплатно - все расходы берет на себя облгаз. Но если украинцы сейчас откажутся от такой услуги - в следующем году им могут перекрыть вентиль.

"Хотим предупредить наших клиентов – если до конца года они не обратятся к нам с просьбой установить прибор учета газа за счет компании, им все равно придется это сделать, как того требует Закон, чтобы не остаться без газа, но со следующего года уже за свой счет", – подчеркнул коммерческий директор предприятия Виталий Нестеренко.

"Николаегаз" добавил, что отказ от счетчика является нарушением Кодекса газораспределительных систем, за которым следует принудительный "перевод на предельные нормы потребления". Стоит отметить, что в законе Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" говорится лишь о том, что без счетчика украинцам просто не будут поставлять газ, но нет ни слова о предельных нормах.

По словам Алексея Кучеренко, в законодательстве имеется такое противоречие из-за недоработки правительства, и политики пытаются его устранить. Он предполагает, что в итоге украинцам позволят использовать среднюю норму потребления.

"Сейчас идет "баталия" за то, чтобы такие потребители платили по нормам потребления, а также об их объеме. С этим у нас полный коллапс", - подчеркнул нардеп. - "У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат".

Ранее украинцев предупредили о резком подорожании цен на газ. Эксперты прогнозируют, что в 2021-2022 годах стоимость гигакалории тепла для населения подорожает примерно до 3 тысяч гривен. Это произойдет в том случае, если газ на европейском рынке подорожает до до 230-250 евро. Тем временем "Нафтогаз" отметил, что в августе цена уже поднялись на 9% и составила 3,24 гривен за кубометр.

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