Російська виконавиця Наталія Іонова (сценічний псевдонім Глюкоза) звинуватила ДПСУ в монтажі відео з її участю
Про це інформує Politeka з посиланням на Instagram співачки.
На відео Глюкоза визнала, що Крим – це територія України.
"Тільки прийшла в себе від шоку, морально я була просто знищена", - скаржиться співачка.
За словами глюкози, раніше їй вже забороняли в'їзд на територію України через відвідування окупованого Криму, проте ця заборона, як стверджує артистка, вже закінчилася.
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"На митниці навколо мене розгорнули справжню спецоперацію. Мене відвели на допит і допитували більше трьох годин. Пресинг був такий, ніби я терористка. Зі мною говорили українською мовою, говорили дуже грубо, виводячи і заводячи в кімнати знову і знову", - заявляє Іонова.
Вона стверджує, що співробітник ДПСУ постійно ставив їй питання "чий Крим?".
"Довгий час намагалася пояснити, що я не готова і не хочу коментувати політику. Мене не відпускали, продовжували тиснути. На третій годині пресингу питанням " чий Крим?"я задала зустрічне питання:" Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Що взагалі відбувається? Ну, відправляйте назад, до чого ці допити?",- пише Іонова.
Вона стверджує, що прикордонникам лише це і було необхідно.
"Далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно", – заявила Наталія Іонова.
Politeka повідомляла, що російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) змушена була покинути Україну після розмови з прикордонниками. Про це стало відомо з відео, опублікованого на офіційному каналі Держприкордонслужби України. Глюкозу затримали під час спроби перетнути кордон України. Співачка прилетіла в Бориспіль з Мінська у особистих справах, але в країну її не пустили.
Як з'ясувалося, Глюкоза виступала в анексованому Росією Криму в 2014 році. Коли її запитали про цей концерт, вона підтвердила участь у ньому.
"Я не знаю, було це правильно чи ні. Для мене це була телевізійна зйомка просто " » - заявила розгублена співачка.
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