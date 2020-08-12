Російська виконавиця Наталія Іонова (сценічний псевдонім Глюкоза) звинуватила ДПСУ в монтажі відео з її участю

Про це інформує Politeka з посиланням на Instagram співачки.

На відео Глюкоза визнала, що Крим – це територія України.

"Тільки прийшла в себе від шоку, морально я була просто знищена", - скаржиться співачка.

За словами глюкози, раніше їй вже забороняли в'їзд на територію України через відвідування окупованого Криму, проте ця заборона, як стверджує артистка, вже закінчилася.

"На митниці навколо мене розгорнули справжню спецоперацію. Мене відвели на допит і допитували більше трьох годин. Пресинг був такий, ніби я терористка. Зі мною говорили українською мовою, говорили дуже грубо, виводячи і заводячи в кімнати знову і знову", - заявляє Іонова.

Вона стверджує, що співробітник ДПСУ постійно ставив їй питання "чий Крим?".

"Довгий час намагалася пояснити, що я не готова і не хочу коментувати політику. Мене не відпускали, продовжували тиснути. На третій годині пресингу питанням " чий Крим?"я задала зустрічне питання:" Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Що взагалі відбувається? Ну, відправляйте назад, до чого ці допити?",- пише Іонова.

Вона стверджує, що прикордонникам лише це і було необхідно.

"Далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно", – заявила Наталія Іонова.

Politeka повідомляла, що російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) змушена була покинути Україну після розмови з прикордонниками. Про це стало відомо з відео, опублікованого на офіційному каналі Держприкордонслужби України. Глюкозу затримали під час спроби перетнути кордон України. Співачка прилетіла в Бориспіль з Мінська у особистих справах, але в країну її не пустили.

Як з'ясувалося, Глюкоза виступала в анексованому Росією Криму в 2014 році. Коли її запитали про цей концерт, вона підтвердила участь у ньому.

"Я не знаю, було це правильно чи ні. Для мене це була телевізійна зйомка просто " » - заявила розгублена співачка.

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