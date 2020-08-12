Российская исполнительница Наталья Ионова (сценический псевдоним Глюкоза) обвинила ГПСУ в монтаже видео с ее участием

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

На видео Глюкоза признала, что Крым – это территория Украины.

"Только пришла в себя от шока, морально я была просто уничтожена", – жалуется певица.

По словам Глюкозы, ранее ей уже запрещали въезд на территорию Украины из-за посещения оккупированного Крыма, однако этот запрет, как утверждает артистка, уже закончился.

"На таможне вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. Прессинг был такой, будто я террористка. Со мной говорили на украинском языке, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь", – заявляет Ионова.

Она утверждает, что сотрудник ГПСУ постоянно задавал ей вопрос "Чей Крым?".

"Долгое время пыталась объяснить, что я не готова и не хочу комментировать политику. Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?", - пишет Ионова.

Она утверждает, что пограничникам лишь это и было необходимо.

"Дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", – заявила Наталья Ионова.

Politeka сообщала, что российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вынуждена была покинуть Украину после разговора с пограничниками. Об этом стало известно из видео, опубликованного на официальном канале Госпогранслужбы Украины. Глюкозу задержали во время попытки пересечь границу Украины. Певица прилетела в Борисполь из Минска по личным делам, но в страну ее не пустили.

Как выяснилось, Глюкоза выступала в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. Когда ее спросили об этом концерте, она подтвердила участие в нем.

«Я не знаю, было это правильно или нет. Для меня это была телевизионная съемка просто», - заявила растерянная певица.

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